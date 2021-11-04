Altın fiyatları kritik gelişmeyle yön buldu

Küresel çapta artan enflasyonist eğilim ülkelerin ekonomik görünümlerini bozmaya devam ederken, fiyat artışından korunmak isteyen yatırımcılar özellikle son dönemde güvenli liman olan altına yöneldi.

Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş başta Avrupa ve ABD'de olmak üzere enflasyonu tırmandırıyor. Özellikle son dönemde pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullara karşı merkez bankaları ise genişlemeci politikalar izliyor.

ALTIN FİYATLARI FED KARARIYLA YÖN BULDU

Öte yandan geçtiğimiz gün Fed toplantısı para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edildi. Fed, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmazken, varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlayacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte Fed, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltıma gidecek.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımına başlamanın yakın zamanda faizlerin de artırılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Yüksek enflasyonun sebebinin pandemi kaynaklı faktörler olduğunu belirten Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru yumuşamadığını açıkladı.

Powell, faiz artışı için ABD’deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtti. “Faiz artışında sabırlı olacağız” diyen Powell, ABD’de tam istihdam seviyesine gelecek yıl ulaşabilecekleri öngörüsünde bulundu.

ALTIN YATIRIMCILARI İSTİHDAM VERİLERİNİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi önemle takip edilecek.

Fed’in para politikasına yön verecek olan istihdam rakamları, altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ONS ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Fed toplantısı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, faiz artışının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçti.

Güne 1778 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.49 oranında yükselişle 1772 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1769 dolar, en yüksek ise 1778 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN SAKİN SEYİRDE

Güne 551.1 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.11 oranında düşüşle 552.8 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 550 lira, en yüksek ise 554 lira seviyeleri görüldü.