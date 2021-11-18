Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’deki ekonomik gelişmeler ons altın fiyatı üzerinde etkisini hissettiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de tüketici fiyatlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte enflasyon, 31 yılın zirvesine yükselmişti.

Enflasyonun tırmanışa geçmesiyle birlikte ons altın yönünü yukarı çevirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptığı açıklamalar fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON YORUMU

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada Fed’in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti.

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ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1872 dolardan başlayan ons altın, salı günü 1879 dolara çıktıktan sonra Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası düşüşe geçti.

Geçtiğimiz güne 1851 dolardan başlayan ons altın, kayıplarını telafi etti ve 1870 dolardan kapandı.

Bugün ise 1868 dolardan açılan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 1869 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1864 dolar, en yüksek ise 1873 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Küresel altın fiyatlarının yüksek seyretmesi ve dolar kurundaki hareketler yurt içinde gram altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz güne 615 liradan başlayan gram altın 646.9 liraya ulaşarak rekor kırdı ve 646.5 liradan kapandı.

Bugüne ise 646.5 liradan başlayan gram altın, 658.8 lirayı aşarak rekor tazeledi ve 642 lira seviyesinde dengelendi.