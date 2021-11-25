Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel ekonomik gelişmeler güvenli liman altın fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD’de enflasyonist eğilimin artmasıyla geçtiğimiz haftalarda 1879 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla resmen çakıldı.

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ONS ALTINDA FED BASKISI SÜRÜYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1848 dolardan başlayan ons altın, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı yeniden aday göstereceğini açıklamasıyla birlikte sert düştü.

Geri çekilme eğilimini çarşamba gününe de taşıyan ons altın, 1777 dolara kadar düştü ve 1784 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1789 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.50 oranında yükselişle 1793 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1786 dolar, en yüksek ise 1794 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DALGALI SEYREDİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 661 liradan başlayan gram altın, salı günü dolar kurundaki yükselişten etkilenerek 772 liraya kadar çıktı ve rekor kırdı.

Çarşamba günü kayıplarını telafi eden gram altın, 666 liraya kadar geri çekildi ve 685 lira seviyesinde dengelendi.

Bugüne ise 685 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 697 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 685 lira, en yüksek ise 704 lira seviyeleri görüldü.