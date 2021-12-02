Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında kısıtlamaların azalmasıyla birlikte tüm dünyada yüksek enflasyon sorunu ortaya çıktı. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için çeşitli yollar izlese de genel olarak faiz artırımına gitmeyi ilk tercih olarak kullanmak istiyorlar.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında ons altın tarafında gerileme yaşanıyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. 1700-1800 dolar bandında gezen ons altın yatırımcılarını da ihtiyatlı olmaya itti. Güne 1778 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1775 dolar, en yüksek de 1783 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ise güne 760 lira seviyesinde başladı.