Altın fiyatları ne kadar oldu?

Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar ülkelerin ekonomik görünümünü bozmaya devam ediyor. Özellikle tedarik zincirinde görülen sıkıntılar ve arz kısıntıları küresel ticareti baltalıyor.

Küresel ticaret hacminin daralmasıyla birlikte arz kısıntıları ise enflasyonu körüklüyor. Tüm dünyada hızla artışa geçen enflasyon ülke ekonomileri için büyük tehdit oluşturuyor.

ABD’DE ENFLASYON YÜKSELİYOR

ABD’de geçtiğimiz hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. Buna göre TÜFE kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın zirvesine çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz gün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları açıklandı. Üretici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 9.6 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yükselişin yüzde 9.2 olacağı yönündeydi.

ALTIN YATIRIMCILARI FED TOPLANTISINA ODAKLANDI

ABD ve Avrupa başta olmak üzere küresel çapta enflasyonun artışa geçmesi son dönemde güvenli liman altına talebi artırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yüksek seyrini koruyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam ve enflasyon hedefine yönelik kararlı duruşunu her söyleminde dile getiriyor.

Bugün saat 22.00’de Fed toplantısı yapılacak. Piyasalar Fed toplantısından şahin tonda bir kararın çıkmasını bekliyor.

Fed varlık alım programında azaltımı hızlandırabilir ve faiz artışını erken bir tarihe çekebilir. Böyle bir durumda dolar güç kazanır ve altın fiyatlarında baskı artar.

ONS ALTIN SAKİN SEYİRDE

Bu hafta genel olarak dar bantta seyreden ons altın, geçtiğimiz gün öğleden sonra 1766 dolar seviyesine kadar geri çekildi ve 1772 dolardan kapandı.

Bugüne 1772 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.10 oranında düşüşle 1770 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1766 dolar, en yüksek ise 1774 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketin etkisiyle bu hafta dalgalı bir seyir izliyor.

Pazartesi günü 837 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın, zirve seviyeyi gördükten sonra 784 liraya kadar geri çekilmişti.

Bugüne 819 liradan başlayan gram altın, 842 lirayı aşarak rekor kırdı ve 840 lira seviyesinde dengelendi.