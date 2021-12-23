Altın fiyatları ne kadar oldu?

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna yeni ekonomi paketini açıkladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının cazibesini artırmak ve döviz kurlarındaki yükselişi engellemek adına kur korumalı Türk lirası mevduat sisteminin devreye alınacağını duyurdu. Buna göre, vatandaşlar tasarruflarını Türk lirası cinsinden vadeli mevduatta tutarak hem faiz geliri elde edecek hem de dolar kurunda yükseliş görülürse bu fark devlet tarafından vatandaşa ödenecek.

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pazartesi günü akşam saatlerinde Türk lirasında değer kazancı hızlandı. 1060 lirayı aşarak rekor kıran gram altın fiyatı 712 liraya kadar düştü. Altında değer kaybı yüzde 30’u aştı.

Gram altın salı günü 638 liraya kadar gerileyerek haftalık bazda en düşük fiyat seviyesini gördü.

Son 4 işlem gününde de düşüş kaydeden gram altın şu dakikalarda 660 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 594 lira, en yüksek 712 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Yurt dışı piyasalarda ise ons altın fiyatı dolar kurunun gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesinden destek buldu. Dolar endeksinde görülen geri çekilmenin etkisiyle ons altın geçtiğimiz gün 1800 dolar pivot seviyeyi kırdı.

Bugüne 1804 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1808 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1803 dolar, en yüksek ise 1811 dolar seviyeleri görüldü.

"BUGÜN SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADIK"

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Dolar kurunda yaşanan çöküşle birlikte gram altın fiyatında 635 lira seviyesine kadar gerileme gördük. Döviz ve altın borcu olan bu sert düşüşleri risk azaltmak için yüzde 50 civarında bir zemin oluştu. Düğün yapacak olanlar vardı. Bu sert düşüşler aslında bir zemin oluşturuyor.

Sert düşüşler dediğim gibi döviz borcu olanlara fırsat sunuyor. Ancak dalgalı seyirler halen sürüyor. Özellikle küresel piyasalarda Omicron varyantı yeni kapanmalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları gibi dışsal etkenler emtia fiyatları ve döviz kurlarında yukarı yönü tetikleyebilir. Dalgalı seyirde dolar endeksi ve altının ons fiyatı belirleyici olacaktır. Gram altın, ons ve dolar tarafından beslendiği için bu belirleyici olacaktır. Bugün döviz ve altın fiyatlarına sert düşüşle başladık. Bunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar değerlendirsin.

Parasını altında tutanlar beklemelidir. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü sert hareketleri görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Ancak altın borcu olan ve düğün yapacak gençlerimizin de bu sert çöküşlerle birlikte yüzde 50 risk azaltmak için zemin oluştuğunu düşünüyorum. Bu düşüşler de her zaman gelmeyebilir. Varyantlar devam ediyor bu altının ons fiyatını yükseltebilir. Küresel çapta enflasyon artıyor ve enflasyonu altın çok sever.

2021’DE GRAM ALTIN NE KADAR KAZANDIRDI?

Gram altın 2021'e 451 lira ile başlamıştı. Gram altın 1060 liraya kadar yükseldi. Yüzde 100’den fazla değer kazandı. Altın yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. Gram altın yatırımcısının yüzü her zaman gülmeye devam ediyor. Son iki yılda yüzde 100’den fazla değer kazandırdı.

Gümüşün de geçen yıl yüzde 100’den fazla getirisi vardı. 'Öncelerde altın alıyorduk şimdi alamıyoruz. Çeyrek altın 1500 lira olmuş' diyen vatandaşlarımıza gümüşün gram fiyatının 9 lira olduğunu ve aynı altın gibi getirisinin olduğunu vatandaşlara söyleyebilirim. İki hafta sonra gümüş sikkeleri çıkaracağım. Aynı altın gibi değeri artan bir emtiadan bahsediyorum."