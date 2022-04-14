Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasasında gözler ABD’de açıklanan verilerde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizini 50 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.

ABD ENFLASYONU SONRASI ONS ALTIN TIRMANIŞA GEÇTİ

Salı günü ABD’de mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 seviyesine yükselerek 41 yılın zirvesine ulaştı. Enflasyonun rekor kırması sonrası ons altının fiyatı 1978 dolara çıktı.

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Çarşamba günü de kazançlarını artıran ons altın 1981 doları gördükten sonra 1977 dolardan kapandı.

ONS ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Bugüne 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1972 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatı 1 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 923 liradan başlayan gram altın 929 liraya yükseldikten sonra 928 liradan kapandı.

Bugüne 928 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 926 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 925 lira, en yüksek ise 929 lira seviyeleri görüldü.