Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD’deki ekonomik gelişmelerle yön bulmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ALTINDA ‘FED’ ETKİSİYLE SERT HAREKETLER SÜRÜYOR

Haftanın ilk işlem gününde sert gerileme kaydeden ons ve gram altın 1 ayın dip seviyelerini gördü. Ons altın 1891 dolara düşerken, gram altın 898 lirayı gördü.

Salı günü 1911 dolara kadar yükselen ons altın 1905 dolardan kapanırken, 909 liraya çıkan gram altın 906 liradan tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları 1 ayın dip seviyesinden yönünü yukarı çevirmiş oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle dolar küresel çapta güç kazanırken, altın fiyatlarında geri çekilme görülüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkarken, dolar ve tahvile yöneliyor.

ONS ALTIN PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINDA

Bugüne 1905 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1900 dolar psikolojik sınırın hemen altında 1898 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1895 dolar, en yüksek ise 1907 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler spot altında direnç olarak 1908 dolar/ons seviyesini işaret ederken, 1889 dolar/ons seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde fiyatın 1870 dolara kadar geri çekilebileceğini vurguluyor.

GRAM ALTIN GERİLİYOR

Güne 907 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 903 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 901 lira, en yüksek ise 907 lira seviyeleri görüldü.