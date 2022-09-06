Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son haftalarda ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden piyasalara verilen mesajlarla birlikte yön buluyor. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar altın piyasasını baskılıyor.

Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatı 1688 doları görürken, gram altın 1000 lira olan kritik seviyenin altına sarkarak 985 liraya kadar gerilemişti. Yeni haftaya sakin bir seyirle başlayan altın fiyatları bugün itibarıyla yükselişe geçti.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Piyasalar Fed’in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 75 baz puan artırılacağını fiyatlıyor. Bu durum yatırımcıları dolara yönlendirirken, altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getiriyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 110.271’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Bugün ise endeks gerileme gösteriyor. Doların geçtiğimiz güne göre zayıflama kaydetmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1712 dolardan başlayan ons altın 1707 dolara kadar geriledikten sonra 1710 dolardan kapandı.

Bugüne 1710 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1715 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1709 dolar, en yüksek ise 1726 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNDE

Haftaya 1003 liradan başlayan gram altın 999 liraya kadar geriledikten sonra 1001 liradan kapandı.

Bugün 1001 lira seviyesinden açılan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1005 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1001 lira, en yüksek ise 1011 lira seviyeleri görüldü.