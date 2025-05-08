Powell'dan artan ekonomik risklere karşı uyarı

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Artan belirsizliğe rağmen ekonominin hala sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde ya da buna yakın olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonun büyük ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Fed Başkanı Powell, "Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor ve para politikasının mevcut duruşunun bizi potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda tuttuğuna inanıyoruz." dedi.

"EKONOMİDE İLK ÇEYREKTEKİ KÜÇÜLME NET İHRACATTAKİ DALGALANMALARI YANSITIYOR"

Geçen yılki yüzde 2,5'lik büyümenin ardından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte bir miktar gerilediğine işaret eden Powell, bunun işletmelerin olası tarifeler öncesinde ithalat yapmalarından kaynaklanan net ihracattaki dalgalanmaları yansıttığını aktardı. Powell, bu olağandışı dalgalanmanın geçen çeyrekte GSYH ölçümünü zorlaştırdığını belirtti.

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Hanehalkı ve işletmelerle yapılan anketlerde, ekonomik görünümle ilgili duyarlılıkta keskin bir düşüşün ve artan belirsizliğin bildirildiğini belirten Powell, bunun büyük ölçüde ticaret politikasına ilişkin endişeleri yansıttığını anlattı.

Powell, bu gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etti.

"KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ"

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğine işaret eden Powell, tarifelerin bu artışa neden olan faktör olarak gösterildiğini aktardı.

Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olmaya devam ettiğini belirtti.

Yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve regülasyonlar konusunda önemli politika değişikliklerini uygulama sürecinde olduğunu aktaran Powell, şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının beklenenden çok daha büyük olduğunu, ancak bu politikaların halen gelişmekte olduğunu ve ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

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"DAHA FAZLA NETLİK BEKLEMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Powell, "Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel." dedi.

Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olabileceğini belirten Powell, bunun fiyatlardaki bir defalık bir değişikliği yansıtabileceğini aktardı. Powell, aynı zamanda enflasyonist etkilerin daha kalıcı olma ihtimalinin de bulunduğuna dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell, bunun önüne geçilmesinin tarife etkilerinin büyüklüğüne, bunların fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine ve nihayetinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde çıpalanmış olmasına bağlı olacağını aktardı.

Powell, görevlerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam şekilde sabit tutmak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmesini engellemek olduğunu kaydetti.

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Kendilerini maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryo içinde bulabileceklerini yineleyen Powell, "Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." diye konuştu.

"BEKLEMENİN MALİYETİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, "Acele etmemize gerek yok. Ekonomi dirençli ve oldukça iyi durumda. Daha fazlasını görmek için beklemenin maliyetinin oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çok fazla belirsizlik olduğunu yineleyen Powell, yapılacak en uygun şeyin beklemek olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Powell, "Tarifeler nihayetinde bu seviyelerde uygulanırsa ki bunu bilmiyoruz, o zaman hedeflerimize doğru daha fazla ilerleme göremeyiz, bunun yerine bir gecikme görebiliriz." dedi.

Resesyon olasılığına dair tahmin yapmadıklarını dile getiren Powell, her halükarda önleyici olarak faiz indirimi yapabilecekleri bir durum olmadığını söyledi.

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Powell, ekonomik verilerde henüz bir yavaşlama görmediklerini belirterek, "Son derece dikkatli bir şekilde izliyoruz. Gerçek verilerde ekonomide bir yavaşlama olduğuna dair çok fazla kanıt görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha yüksek fiyatların gelebileceğine dair endişelere işaret eden Powell, gümrük vergilerinden kaynaklanacak bir şoktan endişe duyulduğunu ancak bu şokun henüz yaşanmadığını anlattı.

Powell, faiz indirimi tahminlerine dair öngörüde bulunmayacağını vurgulayarak, gidişata bağlı olarak politika faizini düşürebileceklerini veya sabit bırakabileceklerini dile getirdi.

"ZORLUKLAR İŞİMİZİ YAPMAMIZI ETKİLEMEZ"

ABD Başkanı Donad Trump'ın faiz indirimi çağrılarının kararlarını etkileyip etkilemediğine dair soru üzerine Powell, "Zorluklar işimizi yapmamızı hiç etkilemez. Dolayısıyla her zaman aynı şeyi yapacağız, yani elimizdeki araçları Amerikan halkının yararına olacak şekilde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı için kullanacağız." yanıtını verdi.

Powell, görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulu'nda kalmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya cevaben ise şu anda odak noktasının sadece "hizmet ettiği insanlar için en iyi kararları almak" olduğunu ifade etti.