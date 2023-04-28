Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz ay ABD’de peş peşe 3 bankanın iflas etmesi ve First Republic Bank’ta mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle likidite sorunu yaşanmıştı. Ancak ABD’li büyük bankaların First Republic Bank’a 30 milyar dolar nakit enjekte etmesiyle birlikte endişeler azalmıştı.

Bu hafta First Republic Bank’ın ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarını yüzde 40 oranında açıklamasıyla bankacılık krizine yönelik endişeler körüklendi.

Bu gelişmeyle birlikte First Republic Bank’ın hisseleri iki günde yüzde 70’ten fazla değer kaybederek 5 dolar seviyesinin altına geriledi. 2023 yılı başında hissenin değeri 120 dolar civarındaydı.

ABD’DE BANKA KRİZİ ENDİŞELERİYLE ALTIN YÜKSELMİŞTİ

First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam ettiğine işaret etmesiyle birlikte geçtiğimiz gün sabah saatlerinde altın fiyatları yukarı yönlü seyretmişti.

ABD BÜYÜME VERİSİ SONRASI ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 1.1 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde olması yönündeydi.

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2022 yılı 4'üncü çeyrekte büyüme yüzde 2.6 olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz güne 1989 dolardan başlayan ons altın sabah saatlerinde toparlanma göstererek 2003 dolara kadar yükselmişti. ABD büyüme verisi sonrası aşağı yönlü seyre yönelen ons altın 1974 doları test etti. Ons altın günü 1987 dolardan kapattı.

Dün 1241 liradan açılan gram altın sabah saatlerinde 1252 liraya kadar yükselmişti. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gerileyen gram altın 1233 lirayı gördü. Gram altın günü 1241 lira seviyesinden tamamladı.

ALTIN YATIRIMCISI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Altın yatırımcısı saat 15.30’da açıklanacak olan kritik veriyi bekliyor. Çekirdek kişisel tüketim giderleri enflasyonun seyri açısından ipuçları verebilir.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1987 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1982 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1981 dolar, en yüksek ise 1991 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın son işlem gününe 1241 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1239 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1239 lira, en yüksek ise 1244 lira seviyeleri test edildi.