Gram altında sert kayıp

Ons altın fiyatı ABD doları ve Hazine getirilerindeki gerilemenin, merkez bankacılarının Jackson Hole toplantısında verecekleri faiz sinyalini görmeyi bekleyen yatırımcıların külçe altına olan iştahının canlanmasıyla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Dün 1897 dolardan açılan ons altın 1920 dolara kadar yükseldikten sonra 1915 dolardan kapandı.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 1915 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1917 dolardan işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1922 doları test ederek 2 haftanın en yüksek seviyesini test etmişti. Ons altında gün içerisinde en düşük 1911 dolar seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altında yukarı hareketin 1928-1934 dolar aralığına kadar devam edeceğini öngörüyor. Yaşanacak bir aşağı harekette ise destek 1.913 dolarda bulunuyor ve bu desteğin altına inilmesi halinde 1.905 dolara kadar bir geri çekilmenin olabileceği belirtiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ POWELL’IN KONUŞMASINDA

Öte yandan para ve emtia piyasalarında gözler Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak. Fed üyeleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Altın yatırımcıları ise yarın Fed Başkanı Powell’ın konuşmasını yakından takip edecek. Para politikasına ilişkin verilebilecek herhangi bir mesaj altında sert hareketleri beraberinde getirebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan bugün TCMB politika faizini yüzde 17.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı. 750 baz puanlık sürpriz artışın ardından döviz kurları gerilerken, gram altın fiyatı da hızla düşüşe geçti. Piyasalar Merkez Bankası'nın faizi yüzde 20 seviyesine çıkarmasını bekliyordu.

GRAM ALTIN 1600 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1657 liradan başlayan gram altın 1679 liraya kadar yükseldikten sonra 1674 liradan kapandı.

Bugüne 1674 liradan başlayan gram altın faiz kararı sonrası 1554 lira seviyesini gördü. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1684 lira seviyesi test edildi.