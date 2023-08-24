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TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 27.18’in üzerinde başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurları düşüşe geçti.

24.08.2023 - 09:14 | | UZMANPARA
TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak. Amerika’nın Wyoming eyaletinde düzenlenecek olan sempozyumda Fed cephesinden önemli açıklamalar gelecek. 

PİYASALARIN GÖZÜ POWELL’IN KONUŞMASINDA  

Yarın Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından takip edilecek. Para politikasına ilişkin verilebilecek herhangi bir mesaj piyasalarda sert hareketleri beraberinde getirebilir. 

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Bu hafta sert yükseliş gösteren dolar endeksi ve tahvil faizinde yön değişti. Dün 103.303’e kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.918’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.239 seviyesinde hareket ediyor. 

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MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.50 seviyesinden yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında düşüşler görüldü.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 27.18’in üzerinde başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL 25.25 lira seviyesine kadar geri çekildi. Euro ise 27.33 lira seviyesini gördü.

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