Altın fiyatlarında sert düşüşün nedeni belli oldu! Ekonomist Baydar tek tek anlattı

Orta Doğu’da başlayan İsrail-Hamas savaşının daha fazla ülkeye yayılacağı beklentileri ile geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları rekor seviyeleri test etmişti. Ons altın 2 bin doların üzerini görürken, gram altın 1830 lira ile tüm zamanların zirvesini test etmişti.

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Bu hafta itibarıyla ise savaşın daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu düşürdü. Savaşın risklerini büyük ölçüde fiyatlayan altın piyasasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin atacağı adımlar yönü belirliyor.

Peki altın fiyatlarında bu hafta görülen sert düşüşün nedeni ne? Gram ve ons altında aşağı yönlü seyir sürer mi? Piyasalara dair beklentileri Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İŞTE DÜNKÜ DÜŞÜŞÜN ASIL NEDENİ!

“Geçtiğimiz gün ABD’de 40 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihracı oldu. Bu az bir rakam değil. Toplamda 120 milyar dolar ABD Hazinesi borçlanmaya gidiyor. Bunun 40 milyar dolarını dün yaptılar. Bunu yaparken portföy yöneticileri de tahvil almak için dolara dönüyor. Altın, petrol, gümüş kontratları hatta diğer paritelerde dolar lehine gelişmeler oldu. Dolar değer kazandı.

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Bu hareketlerin arkasında yatan 40 milyar doları oluşturmak için yapılan satışlardır. Yüksek faizler, resesyon altının aleyhinedir. Bununla beraber içeride ise TL cinsinden baktığımız zaman yüksek kur altın için bir risk oluşturuyor. Eğer yabancı girişi olursa döviz satışı başlayacaktır. Bu da gram altın fiyatının düşmesine neden olur.

‘OLUMLU GELİŞME OLURSA ALTIN DÜŞEBİLİR’

Körfezde İsrail katliamı ile ilgili olumlu yönde bir gelişme olursa bu da altın fiyatlarını düşürebilir. Önümüzdeki süreçte bu baskının belli bir süre daha devam etmesini bekliyoruz.

Ons altındaki düşüş 40 milyar dolarlık tahvil alımı ile ilgiliydi. Bundan sonra devamının gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak ons altın teknik olarak aşağı sinyallerini veriyor. Aşağı yönlü baskı şu an net bir şekilde görüldüğü için kimse yukarı yönlü pozisyon almak istemeyecektir, bu da düşüşün korunmasına yol açıyor.

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NELER?

Ons altın ve dolar/TL’deki aşağı yönlü hareketlere bağlı olarak gram altında gevşeme bekleyebiliriz. Ons altında da aşağı yönlü hareketin devam edeceğini bekliyoruz.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1949 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1946 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1944 dolar, en yüksek ise 1954 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1783 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek 1784 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1780 lira, en yüksek ise 1792 lira seviyeleri test edildi.