Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’den gelen son ekonomik veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri düşürdü. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Doların küresel çapta güçlenmesiyle altın fiyatlarında baskı arttı.

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Geçtiğimiz güne 2028 dolardan başlayan ons altın 2001 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Ons altın günü 2006 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı da ons altındaki sert düşüşten etkilendi. Dün 1959 liradan açılan gram altın 1938 lirayı gördükten sonra günü bu seviyeden kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2006 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2009 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2005 dolar, en yüksek ise 2014 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1943 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1947 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1939 lira, en yüksek ise 1952 lira seviyeleri test edildi.