Dolar bugün kaç TL?

ABD’den gelen son ekonomik veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri düşürdü. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 1 ayın en yüksek seviyesini test etti.

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Dün dolar endeksi 103.692 seviyesini gördükten sonra geri çekildi. Bugün endeks 103.378 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.083 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.13’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 30.14 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.07, en yüksek ise 30.18 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.88 lira ile primli hareket ediyor.