Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz gün yurt dışı piyasalar için en kritik gelişme ABD’de açıklanan 4. çeyrek büyüme rakamlarıydı. ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde beklentilerden daha güçlü büyüme gösterdi.

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın Ekonomik Analizler Bürosu verilerine göre GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 arttı. Beklenti yüzde 2,0 büyüme olacağı yönündeydi.

PİYASALAR KRİTİK VERİYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 16.30’da Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yıllık yüzde 3, aylık ise yüzde 0.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kritik veri enflasyonun seyrine ilişkin önemli ipuçları verecek.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi bugün 103.688 ile primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.101 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 30.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.33 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.20, en yüksek ise 30.53 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.85 lira ile hafif geriliyor.