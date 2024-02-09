Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamasının ardından altın fiyatları haftaya düşüşle başlamıştı. Haftanın kalanında ise altın fiyatlarında daha sakin bir seyir izlendi.

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Öte yandan Çin piyasalarının bir hafta sürecek Ay Yeni Yılı tatiline başladıkları bugün ons altın uluslararası piyasalarda yatay seyir izliyor.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Güne 2033 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2032 dolar, en yüksek ise 2035 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün ilk destek olarak 2030 doları işaret ediyor. Buranın aşağı kırılması halinde 2018 dolar hedeflenebilir.

FED ÜYESİNDEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, güçlü iş gücü piyasası ve devam eden dezenflasyona işaret ederek politika yapıcıların faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda sabırlı olmak için zamanları olduğunu söyledi.

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GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1999 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2006 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1995 lira, en yüksek ise 2007 lira seviyeleri test edildi.