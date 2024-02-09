Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamasının ardından piyasalar yeni haftaya hareketli başladı.

Haberin Devamı

FED ÜYESİNDEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Öte yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, güçlü iş gücü piyasası ve devam eden dezenflasyona işaret ederek politika yapıcıların faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda sabırlı olmak için zamanları olduğunu söyledi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi bugün 104.135 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.164 ile yükseliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 30.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.68 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.52, en yüksek ise 30.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.10 lira ile hafif primli seyrediyor.