Altın fiyatları ne kadar oldu?

Salı günü piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına direkt etki edecek olan kritik veri piyasaları hareketlendirdi.

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ABD enflasyonun aylık ve yıllık tüm beklentilerin üzerinde artması ve aylık çekirdek enflasyonun son sekiz ayın en güçlü artışını kaydetmesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

Kritik veri sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü. Dolar ve tahvil faizlerinin güç kazanması altına negatif yansıdı.

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Salı günü ons altın 2000 dolar seviyesinin üzerinden hızla düşüşe geçerek 1990 doları gördü, gram altın 1964 liraya kadar geriledi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1991 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1993 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 1994 dolar seviyeleri görüldü.

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Bugün 1967 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1971 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1964 lira, en yüksek ise 1996 lira seviyeleri test edildi.