Dolar ve euroda son durum ne?

Salı günü piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına direkt etki edecek olan kritik veri piyasaları hareketlendirdi.

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ABD enflasyonun aylık ve yıllık tüm beklentilerin üzerinde artması ve aylık çekirdek enflasyonun son sekiz ayın en güçlü artışını kaydetmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü.

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Dolar endeksi çarşamba günü 104.976 seviyesini gördükten sonra geri çekildi. Endeks bugün 104.627 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.240 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 30.76 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.64, en yüksek ise 31.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.14 lira ile primli seyrediyor.