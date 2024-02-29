Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin beklentiler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Fed cephesinden yapılan son açıklamalarda faiz indirimi konusunda aceleci davranılmayacağı belirtilmişti.

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Piyasalar ise Fed’in faiz indirimine haziran ayında gideceğini fiyatlıyor. ABD’den gelen ekonomik gelişmeler Fed beklentilerini şekillendiriyor.

YATIRIMCILAR SAAT 16.30’A KİLİTLENDİ

Öte yandan bugün yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

Bugün 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.

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ONS ALTIN BUGÜN HAFİF YÜKSELİYOR

Haftanın dördüncü işlem gününe 2033 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2036 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2033 dolar, en yüksek ise 2037 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün 2049 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın bugüne 2040 liradan başladı. Şu sıralarda gram altın yükselerek 2044 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2035 lira, en yüksek ise 2048 lira seviyeleri görüldü.