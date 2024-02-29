Dolar ve euroda son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin beklentiler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Fed cephesinden yapılan son açıklamalarda faiz indirimi konusunda aceleci davranılmayacağı belirtilmişti.

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Piyasalar ise Fed’in faiz indirimine haziran ayında gideceğini fiyatlıyor. ABD’den gelen ekonomik gelişmeler Fed beklentilerini şekillendiriyor.

YATIRIMCILAR SAAT 16.30’A KİLİTLENDİ

Öte yandan bugün yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

Bugün 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

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Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.

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DOLAR ENDEKSİ NE KADAR OLDU?

Dolar endeksi bugün 103.812 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.280 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 31.19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 31.22 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.12, en yüksek ise 31.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.97 lira ile yükseliş gösteriyor.