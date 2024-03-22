Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı belirledi. Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Böylelikle Fed faizi son 23 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ

Faiz kararı sonrasında bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsü korundu. Bu gelişme ile birlikte ons altın ve gram altın rekor kırdı. Dün ons altın 2222 dolar ile rekor kırarken, gram altın 2317 lira ile zirve seviyeyi test etmişti.

TCMB'DEN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

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Dün 2317 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı 2218 lira seviyesine kadar geri çekildi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2181 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2165 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2162 dolar, en yüksek ise 2186 dolar seviyeleri görüldü.

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Bugüne 2242 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 2238 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2234 lira, en yüksek ise 2260 lira seviyeleri test edildi.