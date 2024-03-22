Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Böylelikle Fed faizi son 23 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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Faiz kararı sonrasında bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsü korundu. Bu gelişme ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi hareketlendi.

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Perşembe günü 103.172’ye kadar gerileyen dolar endeksi yükselişe geçti. Bugün dolar endeksi 104.281 ile toparlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.247 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'DEN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

DOLAR/TL BUGÜN YÜKSELİYOR

Dün 31.74 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL bugüne 32.03’ün üzerinde başladı. Dolar/TL şu dakikalarda 32.15'ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.94, en yüksek ise 32.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.85 lira ile yatay hareket ediyor.