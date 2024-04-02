Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında geçen hafta cuma günü ve yeni haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeler dikkat çekti. Ons altın dün 2265 dolar ile tarihi rekor kırarken, gram altın fiyatı 2362 TL seviyesini test etti. Bu gram altında tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Özellikle son dönemde güvenli liman altına talep artarken, ABD Merkez Bankası’na ilişkin (Fed) faiz indirimi beklentileri piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçen haftalarda Fed’in bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünü koruduğunu açıklamasının ardından altında yön yukarı dönmüştü.

ONS ALTIN BUGÜN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 2251 dolardan başladı. Ons altın şu sıralarda yatay seyrederek 2252 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2246 dolar, en yüksek ise 2259 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Güne 2335 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2326 lira, en yüksek ise 2344 lira seviyeleri görüldü.