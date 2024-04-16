Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentiler, Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler şekillendiriyor. Cuma günü ons altın ve gram altın fiyatı tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti.

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Cuma günü ons altın 2431 doları gördükten sonra gerileyerek haftayı 2343 dolardan kapattı. 2529 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı sonrasında gerileyerek haftayı 2438 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyretti. Ons altın 2387 dolara kadar yükselirken, gram altın 2488 lira seviyesini test etti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2383 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2387 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2379 dolar, en yüksek ise 2392 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın ikinci işlem gününe 2483 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2489 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2477 lira, en yüksek ise 2494 lira seviyeleri görüldü.