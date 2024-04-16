Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentiler, Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler şekillendiriyor.

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Özellikle son zamanlarda dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 106.299 ile yükseliş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.612 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.41’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 32.43 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.33, en yüksek ise 32.48 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.46 lira ile hafif geriliyor.