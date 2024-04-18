Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceği fiyatlanıyor. ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından piyasalarda Fed’in haziran ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler azalmıştı.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan geçtiğimiz hafta cumartesi günü İran’ın İsrail’e İHA ve füzelerle saldırmasının ardından Orta Doğu’da gerilim tırmandı. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da Orta Doğu’da savaşın getirdiği gerilimler altın fiyatlarının ani hareketlenmesine yol açıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz gün ons altın fiyatı 2354 dolara kadar geriledikten sonra 2359 dolardan kapandı. 2452 liraya kadar gerileyen gram altın ise günü 2462 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2360 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2377 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2359 dolar, en yüksek ise 2377 dolar seviyeleri test edildi.

Haberin Devamı

Güne 2457 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2481 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2456 lira, en yüksek ise 2483 lira seviyeleri görüldü.