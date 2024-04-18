Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceği fiyatlanıyor. ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından piyasalarda Fed’in haziran ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler azalmıştı.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta cumartesi günü İran’ın İsrail’e İHA ve füzelerle saldırmasının ardından Orta Doğu’da gerilim tırmandı. Özellikle riskli varlıklarda satışlar dikkat çekerken, yatırımcılar güvenli varlıklara yöneldi.

DOLAR ENDEKSİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Salı günü 106.517’ye kadar yükselen dolar endeksi dün 105.805’e kadar geriledi. Bugün dolar endeksi 105.785 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.565 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.36, en yüksek ise 32.53 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.88 lira ile primli seyrediyor.