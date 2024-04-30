Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Fed'den erken bir faiz indirimi umutlarının azalmasıyla düştü. Piyasalarda gözler Fed'in 1 Mayıs Çarşamba günü sona erecek toplantısına ve bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

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FED BEKLENTİLERİ NELER?

Fed'in yarın başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor.

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CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun kasım ayında geleceğini düşünüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz gün ons altın 2320 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra günü 2335 dolardan kapattı. Dün 2384 lirayı test eden gram altın günü 2435 lira seviyesinde tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2335 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2301 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2301 dolar, en yüksek ise 2336 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2440 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2396 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinden en düşük 2395 lira, en yüksek ise 2442 lira seviyeleri test edildi.