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Uzmanpara Dolar ve euroda son durum ne?
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Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.48’in üzerinde başladı.

30.04.2024 - 09:09 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler Fed'in 1 Mayıs Çarşamba günü sona erecek toplantısına ve bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. 

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FED BEKLENTİLERİ NELER? 

Fed'in yarın başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor.

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CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun kasım ayında geleceğini düşünüyor. 

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR 

Dolar endeksi bugün 105.922 ile yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.661 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.38 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.24, en yüksek ise 32.52 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.72 lira ile geriliyor. 

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