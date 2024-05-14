Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ons altın fiyatı 2 haftalık düşüş serisini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Geçen haftayı ons altın yükselişle tamamlarken bu durum yurt içinde gram altın fiyatının da yükselmesine yol açtı.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine kasım yerine eylül ayında gideceğine yönelik fiyatlamalar geçtiğimiz hafta altın fiyatlarına olumlu yansıdı.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

New York Fed, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3 oldu.

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Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Haftaya 2360 dolardan başlayan ons altın 2332 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 2336 dolardan kapandı. Dün 2415 lira seviyesine kadar düşüş gösteren gram altın günü 2424 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Güne 2336 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2351 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2334 dolar, en yüksek ise 2356 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 2424 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2438 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2420 lira, en yüksek ise 2445 lira seviyeleri test edildi.