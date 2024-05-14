Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine kasım yerine eylül ayında gideceğine yönelik fiyatlamalar geçen hafta piyasalara yansımıştı.

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ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün New York Fed, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3 oldu.

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Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dolar endeksi bugün 105.080 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.467 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.27’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.92 lira ile primli hareket ediyor.