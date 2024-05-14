Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Dolar bugün kaç lira?
Haberler Uzmanpara Dolar bugün kaç lira?

Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.27’nin üzerinde başladı.

14.05.2024 - 09:07 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine kasım yerine eylül ayında gideceğine yönelik fiyatlamalar geçen hafta piyasalara yansımıştı. 

Haberin Devamı

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ 

Geçtiğimiz gün New York Fed, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3 oldu. 

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 

Dolar endeksi bugün 105.080 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.467 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.27’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.92 lira ile primli hareket ediyor. 

Altın fiyatları ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Altın fiyatları ne kadar oldu? Haberi Görüntüle

 

Real Madrid'de Arda Güler durdurulamıyor! Ancelotti'yi mest etti

Real Madrid'de Arda Güler durdurulamıyor! Ancelotti'yi mest etti
Ankara'da kritik zirve! Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti

Ankara'da kritik zirve! Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti