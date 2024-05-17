Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı çarşamba günü açıklanan nisan ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış olması yönündeydi.

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Nisanda yıllık bazda enflasyon yüzde 3.5 seviyesinden, yüzde 3.4’e geriledi. Piyasalarda beklenti de yıllık enflasyonun yüzde 3.4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan perşembe günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yetkililerinden gelen faiz mesajı dikkat çekti. Fed yetkilileri, politika yapıcıların enflasyonun azaldığına dair daha fazla kanıt beklemesi nedeniyle merkez bankasının borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini söyleyerek, faiz oranlarını düşürmek için acele etmediklerini öne sürdü.

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Perşembe günü ayrı ayrı konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, New York Fed Başkanı John Williams ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının daha uzun sürebileceğini savundu.

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ALTIN FİYATLARI DÜN HAREKETLENDİ

Dün altın fiyatları sert yükseldikten sonra düşüşe geçti. Ons altın 2397 dolara kadar yükselirken, gram altın 2485 lirayı gördükten sonra geri çekildi. Ons altın günü 2376 dolardan kapatırken, gram altın 2466 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2382 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2402 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2373 dolar, en yüksek ise 2405 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2465 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 2490 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2461 lira, en yüksek ise 2493 lira seviyeleri test edildi.