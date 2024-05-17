Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı çarşamba günü açıklanan nisan ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış olması yönündeydi.

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Nisanda yıllık bazda enflasyon yüzde 3.5 seviyesinden, yüzde 3.4’e geriledi. Piyasalarda beklenti de yıllık enflasyonun yüzde 3.4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan perşembe günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yetkililerinden gelen faiz mesajı dikkat çekti. Fed yetkilileri, politika yapıcıların enflasyonun azaldığına dair daha fazla kanıt beklemesi nedeniyle merkez bankasının borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini söyleyerek, faiz oranlarını düşürmek için acele etmediklerini öne sürdü.

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Perşembe günü ayrı ayrı konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, New York Fed Başkanı John Williams ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının daha uzun sürebileceğini savundu.

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DOLAR ENDEKSİ DÜN YÜKSELDİ

Çarşamba günü ABD enflasyonu sonrası sert düşüş gösteren dolar endeksi geçtiğimiz gün 104.626’ya kadar yükseldi. Bugün dolar endeksi 104.603 ile primli hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.402 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.26’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay hareket ederek 32.25 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.05 lira ile geriliyor.