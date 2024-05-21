Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Haberin Devamı

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

ONS ALTIN DÜN REKORDAN DÖNDÜ

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2450 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Zirve seviyeyi gören ons altın günü 2426 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 2540 LİRAYI GÖRDÜ

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatını yukarı taşıdı. Pazartesi günü gram altın fiyatı 2540 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın günü 2510 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2426 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2427 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2406 dolar, en yüksek ise 2433 dolar seviyeleri görüldü.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2508 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2510 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2491 lira, en yüksek ise 2519 lira seviyeleri test edildi.