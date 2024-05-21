Dolar bugün kaç TL?

ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

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Geçtiğimiz hafta perşembe günü dolar endeksi 104.495 seviyesini gördükten sonra yükselişe geçti. Dolar endeksi bugün 104.665'ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.402 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.14’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.19 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.09, en yüksek ise 32.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.95 lira ile hafif geriliyor.