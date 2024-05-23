Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ons altın pazartesi günü 2450 dolar ile rekor kırdıktan sonra haftanın kalan günlerinde düşüş gösterdi. Ons altın dün 2375 doları gördükten sonra günü 2378 dolardan kapattı.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz güne 2500 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak 2459 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın dün 2461 liradan kapandı.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 30 Nisan-1 Mayıs toplantısına ait tutanakları geçtiğimiz gün yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığı sinyali verdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu gösterdi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2378 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2361 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2355 dolar, en yüksek ise 2383 dolar seviyeleri görüldü.

Haberin Devamı

Güne 2462 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2444 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2437 lira, en yüksek ise 2468 lira seviyeleri test edildi.