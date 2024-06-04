Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler son haftalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

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Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise ABD çekirdek PCE rakamlarıydı. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.

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Yatırımcılar bu hafta ise cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

ESKİ FED YETKİLİSİNDEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Öte yandan Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan pazartesi günü yaptığı açıklamada, "şok edici" bir şey olmadıkça bu yaz faiz indirimi görmediğini söyledi.

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ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2327 dolardan başlayan ons altın 2354 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 2350 dolardan kapattı.

Dün 2412 liradan açılan gram altın 2437 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 2430 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2350 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2347 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2343 dolar, en yüksek ise 2352 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2431 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2429 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2421 lira, en yüksek ise 2435 lira seviyeleri test edildi.