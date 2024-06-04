Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

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Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ABD çekirdek PCE rakamlarıydı. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.

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Yatırımcılar bu hafta ise cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

ESKİ FED YETKİLİSİNDEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Öte yandan Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan pazartesi günü yaptığı açıklamada, "şok edici" bir şey olmadıkça bu yaz faiz indirimi görmediğini söyledi.

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DOLAR ENDEKSİ DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün 104.044 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 104.107 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.410 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.15’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.05, en yüksek ise 32.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.15 lira ile hafif toparlanıyor.