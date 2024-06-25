Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta cuma günü 2500 lira seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir eşiği aşan gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekilmişti. Altın fiyatları böylelikle cuma günü yaşanan sert kayıp sonrası haftayı düşüşle kapatmıştı.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması ve bu yıl faiz indirimi için şahin mesajlar vermesi piyasaların odağındaydı. Öte yandan ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi piyasalarda erken bir faiz indirimi umutlarını artırdı.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz güne 2322 dolardan başlayan ons altın 2334 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü bu seviyeden kapattı. Dün 2451 liradan açılan gram altın 2471 lirayı gördükten sonra günü 2469 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2334 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2329 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2322 dolar, en yüksek ise 2337 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2470 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2468 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2455 lira, en yüksek ise 2485 lira seviyeleri test edildi.