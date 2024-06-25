Dolar ve euroda son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması ve bu yıl faiz indirimi için şahin mesajlar vermesi geçtiğimiz haftalarda piyasalarda fiyatlamaları etkilemişti. Öte yandan ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi piyasalarda erken bir faiz indirimi umutlarını artırdı. Piyasalarda faiz indiriminin zamanlamasıyla ilgili belirsizlikler sürüyor.

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Dolar endeksi pazartesi günü 105.900’ü gördükten sonra geri çekildi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.607’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.215 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.86, en yüksek ise 33.13 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.36 lira ile yatay hareket ediyor.