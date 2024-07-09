Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçen hafta ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde artması ve işsizlik oranının yükseliş göstermesiyle birlikte altın fiyatları sert yükseliş göstermişti. Ons altın cuma günü 2392 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 2512 lira seviyesini test etti. Ancak pazartesi günü piyasalarda rüzgar tersine döndü.

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ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Ons altın pazartesi günü 2351 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın fiyatı 2472 lirayı test etti. Ons altın günü 2359 dolardan, gram altın 2478 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2359 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2364 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2358 dolar, en yüksek ise 2368 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2478 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2492 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2476 lira, en yüksek ise 2493 lira seviyeleri test edildi.