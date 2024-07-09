Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçen hafta ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde artması ve işsizlik oranının yükseliş göstermesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

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Cuma günü dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüşler görülmüştü. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi yükselişe geçti. Dün 105.034 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün 105.048 ile yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.288 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.64, en yüksek ise 32.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.52 lira ile primli seyrediyor.