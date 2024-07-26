Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son haftalarda sert dalgalanmaya devam ediyor. Özellikle ABD’de seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ekonomik veriler piyasaların odağında yer alıyor.

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ABD'DE KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış mayısta yüzde 0,4 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde piyasa beklentisine paralel artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, mayıs ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Ons altın haftanın son gününde 2387 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2524 liradan işlem görüyor.