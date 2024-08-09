Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD'de resesyon endişelerinin artması para ve emtia piyasalarını sarstı. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerin altında kalması resesyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

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Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı. Bankanın Bruce Kasman’ın da aralarında olduğu ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldi.

Ekonomistler, “ABD’den gelen haberler iş gücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve iş gücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Haftanın son gününde ons altın 2418 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2416 dolar, en yüksek ise 2428 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın da bugün 2610 liradan işlem görüyor.