Altın fiyatları neden yükseliyor?

Son günlerde altın fiyatlarında görülen sert yükselişler yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla düşüş kaydeden altın fiyatları Fed’in nisan ayında faizi 50 baz puan daha yükseltmesiyle birlikte aşağı yönlü hareket etmişti.

KÜRESEL ÇAPTA ENFLASYON REKORU YAŞANIYOR

Pandeminin ülke ekonomilerini olumsuz etkilemesi sonrası salgınla mücadele için kısıtlamalara gidilmesi merkez bankalarının gevşek para politikası uygulayarak piyasaları fonlamasına yol açmıştı. Bu durum küresel çapta enflasyonun fitilini ateşlerken, ülke ekonomilerinde fiyat artışları rekor seviyeye ulaştı.

Merkez bankaları yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Fed nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yaz aylarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Diğer merkez bankaları ise ECB ve Fed’i takip ederek faiz artırıyor.

RESESYON ENDİŞESİ ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının faiz artırmasıyla birlikte küresel çapta resesyon ihtimali endişe yaratıyor. Ülke ekonomilerinin durgunluğa girebileceğini düşünen yatırımcıların son günlerde altına yatırım yaptığı görülüyor.

DOLAR ZİRVEDEN DÖNDÜ

Fed’in faiz artırması sonrası dolar küresel çapta güç kazanarak 13 Mayıs’ta 20 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu tarihten sonra düşüşe geçen dolar endeksi geçtiğimiz gün 102.040 seviyesine kadar geriledi. Doların küresel çapta değer kaybetmesi ons altın fiyatının yükselmesinde etkili oluyor.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 1846 dolardan başlayan ons altın 1865 dolara kadar yükseldikten sonra 1853 dolardan kapandı.

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Bugün 1853 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1857 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1849 dolar, en yüksek ise 1857 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 960 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki yükseliş ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle son günlerde primli bir seyir izliyor.

Son 8 işlem gününde de yükseliş kaydeden gram altın 2.5 ayın zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz güne 944 liradan başlayan gram altın 955 liraya kadar yükseldikten sonra 949 liradan kapandı.

Bugüne 949 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 962 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 947 lira, en yüksek ise 963 lira seviyeleri görüldü.