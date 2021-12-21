Altın fiyatları sert düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların Türk lirası varlıklarda kalarak döviz getirisi elde etme imkanı sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur getirisi Türk lirası mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini söyledi.

GRAM ALTIN YÜZDE 30’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Türk lirası varlıklara olan cazibeyi artırarak döviz talebini azaltacak yeni programın duyurulmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüş görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz güne 966 liradan başlayan gram altın, 1060 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gram altın 712 liraya kadar geri çekildi ve bir gün içerisinde yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Bugüne 783 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 742 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 638 lira, en yüksek ise 815 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz güne 1800 dolardan başlayan ons altın, 1789 dolara kadar geri çekildi ve 1794 dolar seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 1792 dolardan başlayan ons altın, sabah saatlerinde satıcılı seyretti. Öğleden sonra yatay seyre geçen ons altın 1795 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar, en yüksek ise 1800 dolar seviyeleri görüldü.