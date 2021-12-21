Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltın fiyatları sert düştü
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları sert düştü

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasının kıymetini koruyacak ve dövize olan talebi azaltacak yeni ekonomi destek paketini açıkladı. Alınan önlemlerin kamuoyuna duyurulmasının ardından Türk lirası değer kazanırken, döviz kurlarındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düştü. İşte detaylar…

21.12.2021 - 09:34 | | UZMANPARA
Altın fiyatları sert düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların Türk lirası varlıklarda kalarak döviz getirisi elde etme imkanı sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur getirisi Türk lirası mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini söyledi.

GRAM ALTIN YÜZDE 30’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Türk lirası varlıklara olan cazibeyi artırarak döviz talebini azaltacak yeni programın duyurulmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüş görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz güne 966 liradan başlayan gram altın, 1060 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gram altın 712 liraya kadar geri çekildi ve bir gün içerisinde yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Bugüne 783 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 742 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 638 lira, en yüksek ise 815 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz güne 1800 dolardan başlayan ons altın, 1789 dolara kadar geri çekildi ve 1794 dolar seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 1792 dolardan başlayan ons altın, sabah saatlerinde satıcılı seyretti. Öğleden sonra yatay seyre geçen ons altın 1795 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar, en yüksek ise 1800 dolar seviyeleri görüldü.

Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Köprü, otoyol ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Maç biter bitmez ortalık karıştı
Ailesinden haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Köprü, otoyol ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
Köprü, otoyol ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Maç biter bitmez ortalık karıştı
Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Maç biter bitmez ortalık karıştı
Ailesinden haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Ailesinden haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Kış ayları için en uygun estetik işlemler

Kış ayları için en uygun estetik işlemler

Yusuf Yazıcı transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi

Yusuf Yazıcı transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi