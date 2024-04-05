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Uzmanpara Altın fiyatları zirveden döndü
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları zirveden döndü

Altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından rekor seviyeleri görmüştü. Zirveyi test ettikten sonra gram altın ve ons altında düşüş dikkat çekti. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...

05.04.2024 - 09:09 | | UZMANPARA
Altın fiyatları zirveden döndü

Çarşamba günü piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına kilitlenmişti. Fed Başkanı Jerome Powell gelecek verileri değerlendirmek için vakitleri olduğunu söyledi, beklenenden yüksek açıklanan enflasyon verilerinin genel resmi değiştirmediğini söyledi.    

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GRAM VE ONS ALTIN DÜN REKOR KIRDI 

Powell’ın açıklaması sonrası ralliye devam eden altın fiyatları dün rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2305 doları görürken, gram altın 2367 lira seviyesini test etti. 

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJI 

Powell’ın ardından geçtiğimiz gün Fed yetkililerinden gelen mesajlar piyasaları hareketlendirdi. Minneapolis Fed başkanı Neel Kashkari enflasyondaki ilerlemenin durması ve özellikle ekonominin güçlü kalması durumunda bu yıl faiz indirimlerine gerek kalmayabileceğini söyledi. 

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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ayrıca merkez bankasının aylar içinde faizleri düşürmeye başlamak için ihtiyaç duyduğu güven seviyesine yaklaşabileceğini öne sürdü. 

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ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ 

Altın fiyatları dünkü rekorun ardından geri çekildi. Özellikle Fed yetkililerinden gelen mesajlar ons altın fiyatı üzerinde baskı yarattı. 

Yeni güne 2290 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2283 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2267 dolar, en yüksek ise 2293 dolar seviyeleri test edildi. 

Güne 2350 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2343 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2329 lira, en yüksek ise 2357 lira seviyeleri görüldü. 

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